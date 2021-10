Fin de l'empaquetage de l'Arc de Triomphe par Christo, la toile recyclée

25.000 mètres carré de tissu en polypropylène argent-bleuté et 3.000 mètres de corde rouge pour entourer l'ensemble : l'œuvre éphémère de Christo, qui a empaqueté pendant deux semaines l'Arc de Triomphe, va disparaitre à partir de ce lundi. Les opérations de démontage vont durer plus d'un mois, jusqu'au 10 novembre. Des barrières, grues et échafaudages métalliques vont de nouveau prendre place autour du monument.

Une toile recyclée

Pas question de jeter la toile qui a recouvert l'Arc de Triomphe : le tissu va repartir en Allemagne, où il a été fabriqué, pour avoir une seconde vie. Il doit resservir par exemple dans l'industrie, les emballages, ou encore servir d'isolant et de revêtement dans des stades de football. Les cordages vont également être recyclés.

Trois kilomètres de cordes ont été utilisés dans l'oeuvre de Christo © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Quant au bois, invisible à l'œil des visiteurs, qui a maintenu l'ensemble en place, les charpentiers de Paris qui l'avaient installé devraient le réutiliser selon le neveu de Christo, qui a accordé une interview à nos confrères du Parisien. Seuls les petits carré de tissu distribués gratuitement aux visiteurs ne seront pas recyclés, offerts en guise de souvenirs de cette œuvre éphémère.