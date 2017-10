L'encyclopédie participative Wikimanche fête ses 10 ans

L'encyclopédie participative Wikimanche a 10 ans ! Entièrement gratuite, elle contient près de 18 000 articles sur le département de la Manche. Le site, entretenu par une quarantaine de bénévoles, recherche encore des volontaires pour s'agrandir.

Qui aurait parié sur un tel succès ? Lancée en 2007, Wikimanche est aujourd'hui l'une des encyclopédies participatives relatives à un territoire les plus consultées en France et même en Europe. Le site de Wikimanche, qui fête ses 10 ans, se targue d'avoir 2 000 visiteurs chaque jour, qui consultent 6 000 pages. Il faut dire qu'il contient près de 18 000 articles relatifs au département de la Manche, concernant 477 communes, dans différents domaines : économie, culture, patrimoine, faune, flore, cuisine... On y trouve aussi bien une biographie du roi normand Roger II de Sicile que la recette de la teurgoule ou bien l'origine du nom Saint-Vaast la Hougue.

L'encyclopédie Wikimanche compte 17 650 articles sur le département de la Manche. - Wikimanche

Pour Florent Lajous, l'un des contributeurs de Wikimanche, cet engouement a une explication : "Dans la Manche, il y a un chauvinisme, un attachement à son territoire peut-être plus que dans d'autres régions". Wikimanche compte aujourd'hui une quarantaine de contributeurs, tous bénévoles, dont une quinzaine sont aussi des modérateurs, c'est-à-dire qu'ils relisent les articles et les corrigent le cas échéant. Tous sont des passionnés qui ne comptent pas leurs heures : "Quand on est de la Manche, on aime la Manche et on a envie de la faire connaître", confesse Roland Godefroy, journaliste à la retraite. "Moi je suis pour le partage libre et gratuit du savoir. Après nous, ce patrimoine numérique peut être transmis aux générations futures".

Wikimanche existe grâce au soutien de Manche Numérique, qui finance l'hébergement du site. Aujourd'hui l'association recherche encore des bénévoles, pour pouvoir agrandir son encyclopédie. "On voudrait faire venir à nous des gens férus d'histoire, qui connaissent le patrimoine de leur petit pays, il y a beaucoup de volets à agrandir", explique le président André Perramant, qui lance également un appel aux dons.