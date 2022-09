Creuse : l'Enduro club aubussonnais cherche des bénévoles pour l'En'Duo des 4 et 5 novembre

L'enduro club d'Aubusson a besoin de bénévoles pour sa grande course de moto des 4 et 5 novembre. Le club cherche des volontaires pour assurer la buvette, le ravitaillement et surveiller la course.