L'Enduropale du Touquet aura bien lieu fin février

La nouvelle vague de Covid-19 faisait planer un doute sur la tenue de la célèbre course sur sable du Touquet. Il a été dissipé par le maire Daniel Fasquelle, ce lundi 24 janvier. L'Enduropale 2022 aura bien lieu du 25 au 27 février.

La tenue de l'Enduropale du Touquet en 2022 avait du plomb dans l'aile. Avec la cinquième vague de Covid-19, la 46e édition de la célèbre course sur sable a été décalée de janvier à fin février. On craignait un nouveau décalage, mais c'est confirmé ce lundi 24 janvier par le maire Daniel Fasquelle : la course aura bien lieu du 25 au 27 février.

"Les modalités de participation seront précisées début février en fonction des annonces du gouvernement et de l’évolution de l’épidémie", explique la mairie. En 2021, la course avait été annulée à cause de la situation sanitaire.