"L'enfer" : quand Stromae dévoile par surprise un nouveau titre bouleversant à la télévision

"Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires/J'en suis peu fier/On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire/Ces pensées qui me font vivre un enfer". Voici les premières paroles du nouveau titre de Stromae, "L'enfer", que le chanteur a entonné par surprise, à la fin de son interview au 20 heures de TF1.

Un live qui créé l'évènement

Une mise en scène habile, sans doute préparée, mais qui a surpris les spectateurs. Le Belge a présenté ce morceau en répondant à une question d'Anne-Claire Coudray.

Des paroles autobiographiques ?

Stromae avait déjà dévoilé mi-octobre un premier single, "Santé", dédié aux travailleurs du quotidien. Cette fois, "L'enfer" est un peu plus sombre et plus personnel. Comme un écho à ses tourments passés. En 2013, son dernier album, "Racine carrée", avait fait basculer le musicien de 36 ans dans une autre dimension, pour le meilleur et pour le pire. Ce succès public et critique l'avait entraîné dans deux années de tournées folles à travers le monde qui l'avaient essoré physiquement et mentalement.

"Même si on vend du rêve, ça reste un métier et, comme dans n'importe quel métier, quand on travaille de trop, on arrive à un burn-out", avait-il concédé en 2018 dans un entretien à France 2. Dans le journal de 20H00 de TF1, Stromae a confié que le travail sur des clips pour d'autres artistes ces dernières années (Billie Eilish, Dua Lipa ou encore OrelSan) lui avait "vraiment fait du bien" car l'attention n'était alors plus portée sur lui.

L'album sortira en mars

"L'enfer" a été mis en ligne sur les plateformes musicales dans la foulée du 20 heures. Le nouvel album de Stromae, "Multitude", sortira le 4 mars.

Les trois premiers concerts-événements de sa tournée sont programmés à Bruxelles le 22 février, Paris le 24 février et Amsterdam le 27 février 2022. Les billets de ces trois premiers shows ont été écoulés dans leur totalité en un quart d'heure seulement le jour de leur mise en vente le 3 décembre, avait fait savoir sa maison de disque.

Une avalanche de réactions

Dès hier soir, des milliers d'internautes ont réagi, admiratifs à la prestation de Stromae. Des personnalités médiatiques et culturelles ont également commenté la séquence.

