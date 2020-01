PHOTOS - L'entreprise bigourdane Laumaillé Campaniste a fêté ses 410 ans

Laumaillé Campaniste entretient les clochers des églises, les beffrois et les horloges. L'entreprise bigourdane, basée à Ibos, vient de fêter ses 410 ans.

Laumaillé Campaniste emploie 22 personnes entre le siège à Ibos, l'Hérault et la Vendée.

Ibos, France

C'est un savoir-faire artisanal vieux de plusieurs siècles. Les premières traces des travaux de l'entreprise datent de 1609. Depuis, elle a évolué, devenant Laumaillé Campaniste dans les années 1970. C'est dans ces années également que la structure cesse de fabriquer des cloches. Aujourd'hui, sa mission est de les entretenir, de les restaurer, ainsi que les horloges. Les locaux du siège sont à Ibos, près de Tarbes.

Qu'est-ce qu'un campaniste ?

Le terme est inscrit dans le dictionnaire depuis le début des années 2000. Il regroupe les différentes compétences nécessaires à la création, la restauration et l'entretien des beffrois, des cloches et des systèmes d'horlogerie. Plusieurs métiers sont donc représentés : horloger, charpentier, électromécanicien, serrurier et même musicien.

Parmi les 22 employés de Laumaillé Campaniste, 10 techniciens interviennent sur les édifices. Les salariés sont répartis sur trois secteurs : le siège à Ibos, l'Hérault (Mauguio) et la Vendée (Les Herbiers).

"Je peux monter un beffroi et je gère l'électronique des structures." - Lionel Breton, campaniste à Laumaillé sur le site vendéen des Herbiers. Copier

La restauration se fait à l'identique. Une horloge mécanique, c'est magnifique ! C'est pour ça que je fais ce métier.

— Lionel Breton, campaniste sur le site vendéen de Laumaillé

Des chantiers de Lorient à Marseille

Laumaillé Campaniste intervient sur toute la zone sud-ouest, mais également sur un axe allant de la Bretagne à la Méditerranée. L'entreprise a permis de rénover des sites patrimoniaux comme Versailles, la cathédrale de Auch, la basilique Notre-Dame du Rosaire à Lourdes, le carillon de l'église Saint-Martin de Pau, ou la cathédrale de Tarbes.

Eurydice Bled, la présidente des établissements Laumaillé, détaille les différents chantiers de l'entreprise bigourdane. Copier

Laumaillé Campaniste vient également de demander l'obtention du label "Entreprise du patrimoine vivant", qui atteste qu'elle s'appuie sur des savoir-faire artisanaux. La réponse devrait tomber dans les prochains mois.

Les ateliers de Laumaillé Campaniste, à Ibos, dans les Hautes-Pyrénées. © Radio France - Suzanne Shojaei

L'atelier du charpentier de Laumaillé Campaniste à Ibos. © Radio France - Suzanne Shojaei