L'entreprise Bordier sort cinq nouvelles boîtes de jeu sur la Bretagne historique

Quinze ans après la sortie de ses premières boîtes, l'entreprise bretonne "Jeux Bordier" vient de mettre en vente cinq nouveaux jeux ayant pour thème les cinq départements de la Bretagne historique. Un nouveau succès en vue pour cette petite société portée par son seul salarié, le fondateur Grégory Bordier.

Pendant près de deux ans, ce quadragénaire a imaginé des milliers de questions sur le patrimoine et la culture bretonne. "Attention, ce n'est pas un jeu qui n'amuse que les profs d'histoire. Je veux faire des jeux accessibles à tous, de sept à 97 ans," confie Grégory Bordier. Il a donc imaginé des quiz, des charades, des jeux de mots et même des questions en photo. _"_Ça prend beaucoup de temps car il faut aller sur le terrain, pour vérifier, photographier parfois."

850 questions pour chaque boîte de jeu

Morbihan, Finistère, Côtes-d'Armor, Ille-et-Vilaine et Loire-Atlantique. Pour chaque édition, Grégory Bordier a écrit 850 questions et leurs réponses. Au printemps, un appel avait été lancé aux auditeurs et internautes de France Bleu. _"_Ça a marché. On a reçu des dizaines et des dizaines de questions. Certaines ont été incorporées au jeu et, comme promis, les auteurs vont être récompensés par une boîte de jeu," assure le chef d'entreprise.

Entre jeu de l'oie et Trivial Pursuit, les parties peuvent durer en moyenne une trentaine de minutes. Il est aussi possible de jouer en équipe. Pas moins de 20.000 boîtes ont été éditées. Elles sont en vente dans les libraires, les grandes surfaces, les magasins de jouets et de jeux. "J'ai de la chance car de nombreux partenaires me font confiance, ça fait plaisir." Objectif ? Ecoulez les 20.000 exemplaires d'ici Noël.

En attendant, Grégory Bordier travaille sur de nouveaux projets. De plus en plus de collectivités, au-delà des frontières bretonnes, font appel à lui pour créer des jeux qui traitent de leur territoire.