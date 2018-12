L'Envol des Pionniers est inauguré cette semaine à Toulouse

Toulouse, France

Le musée de l'aéropostale, L'Envol des pionniers est inauguré ce jeudi 21 décembre, dans le quartier Montaudran, l'ancien site aéronautique, à Toulouse. C'est le troisième et dernier volet du projet culturel de la Piste des Géants pour célébrer le centenaire du premier vol effectué par Pierre-Georges Latécoère, l'un des pionniers de l'aviation civile française à Toulouse.

Pour financer une usine de wagons, Pierre-Georges Latécoère accepte un contrat de production d'avions

Quand le Pyrénéen Pierre-Georges Latécoère s'installe à Toulouse sur la voie ferrée principale, c'est pour transformer la scierie de son père en fabrique de wagons. Il veut construire l'usine de ses rêves, et le seul contrat qui peut lui permettre de la financer, c'est un contrat pour produire des avions.

Défi inédit qu'il relève 600 engins sur les 1.000 commandés décollent sans encombre de Montaudran et contribuent à la victoire de la France. C'est là, dans ces ateliers, que tout a commencé. Plus de 20 prototypes et modèles d'avions capables de relever les défis y ont été conçus et assemblés. L'industrie aéronautique est lancée à Toulouse.

A cette époque, Latécoère devient la plus grande compagnie aérienne internationale avec sa fameuse ligne Toulouse / Saint-Louis du Sénégal via l'Espagne et le Maroc avant de revenir, en 1927, à la productions d'avions. Emile Dewoitine, l'un des bras droits de Pierre-Georges Latécoère, s'oriente lui vers la production d'avions de chasse à Saint Martin du Touch. On est dans la filiation directe avec Airbus.

Les noms mythiques des pilotes Mermoz, Guillaumet ou encore bien sûr Saint Exupéry finissent d'écrire la légende toulousaine devenue depuis la décentralisation de l'industrie française au milieu des années 1950, le pôle de l'aéronautique dans le pays.

Portes ouvertes gratuites les 22 et 23 décembre

La Piste des Géants se compose de plusieurs équipements : le futur Espace Mémoire dans les bâtiments historiques en cours de réhabilitation, les Jardins de la Ligne ouverts en juin 2017, un parcours paysager évocateur des paysages survolés par les pionniers de la Ligne et la halle des mécaniques qui accueille désormais les créations de la compagnie La Machine.

L'Envol des Pionniers ouvre ses portes au grand public, gratuitement les 22 et 23 décembre prochain.

