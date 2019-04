L'envolée des livres, c'est ce week-end à Châteauroux

La treizième édition de l'envolée des livres a lieu ce week-end à Châteauroux, au couvent des cordeliers. Conférences, dédicaces et animations ludiques au programme d'un rendez-vous devenu incontournable.

Châteauroux, France

L'envolée des livres, treizième du nom démarre ce samedi à Châteauroux, au couvent des cordeliers. Plusieurs dizaines d'écrivains ont encore répondu présent cette année. Parmi cette liste des auteurs connus comme Alexis Jenni, prix Goncourt 2011 pour l'art français de la guerre, il est le parrain de ce salon, mais aussi "des auteurs locaux, notamment des éditions La Bouinotte, et des écrivains qui seront connus" ajoute Sébastien Rahon, membre de l'organisation. "Nous on mise sur la convivialité, les auteurs qui viennent savent qu'ils seront bien reçus et ils reviennent. Ils viennent pour faire la fête à Châteauroux."

Au programme : dédicaces, tables rondes ou encore... Karaoké littéraire

Sébastien Rahon insiste : "il n'y aura pas que des dédicaces. Les gens tiennent aux moments de rencontres avec les auteurs, il y aura donc des tables rondes, mais aussi des moments ludiques : des sculptures littéraires ou encore un karaoké littéraire, à partir de textes de la littérature."