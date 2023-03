L'équipe d'Affaire conclue tourne une émission à Nancy et découvre "quelques trésors"

Avez-vous un petit trésor caché au fond du grenier ? L'équipe de l'émission Affaire conclue sur France 2 était de passage en Lorraine ce mercredi 22 mars. L'animatrice Sophie Davant et ses experts se sont rendus à Nancy, où ont expertisé gratuitement des objets en prévision d'une future émission. Près de 300 personnes ont participé au tournage d'un prochain numéro au Palais du Gouvernement. Tous sont venus les bras chargés d'objets, soigneusement emballés.

Des tableaux, des vases et des bijoux

Certains ont amené des bijoux et des vases, d'autres des tapisseries et des horloges. Des biens souvent dénichés au fond d'un grenier. "C'est un tableau que j'ai hérité de mes grands-parents et qu'on a retrouvé dans leur grenier. On aimerait connaître sa valeur et savoir si ça peut intéresser l'émission", raconte Erwan.

Chacun espère avoir un petit trésor caché au fond du sac et, qui sait, décrocher le gros lot. "J'aimerais me payer un saut en parachute avec la vente d'un bijou" , confie Anne-Marie. Financer un saut en parachute ou un voyage aux Maldives, tout est possible avec l'émission Affaire Conclue. Les enchères sont déjà grimpés jusqu'à 100.000 euros.

Sur le plateau de l'émission, Sophie Davant et les experts examinent un vase ancien apporté par un couple de Lorrains. "Combien aimeriez-vous le vendre", leur demande l'animatrice. "On ne sait pas vraiment, peut-être 300 euros", répond le couple. En réalité, le vase vaut bien plus, "dans les 1.500 euros", selon Marie Renoir, commissaire-priseur. Une jolie somme pour un vase retrouvé au fond d'une cave.

Quelques trésors cachés à Nancy

L'émission devrait réserver d'autres belles surprises. "On a vu quelques objets de qualité et quelques trésors. Nancy est une région florissante en matière d'art", assure Sophie Davant. "Je suis très heureuse d'être venue, j'adore l'art nouveau et j'ai été servie à Nancy, renchérit Marie Renoir, l'experte. J'ai vu pas mal de pièces de verrerie, des trésors assez exceptionnels".

Avant de découvrir les autres merveilles de la région, il faudra un peu un patience. Les personnes sélectionnées ce mercredi, lors de la première partie de l'émission, iront ensuite à Paris pour le tournage de la seconde partie et de la vente aux enchères. L'émission sera ensuite diffusée à la télévision à la mi-avril .