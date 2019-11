L'équipe de rugby-fauteuil d'Avignon cherche des nouveaux joueurs

Avignon, France

L'équipe de rugby-fauteuil d'Avignon s'est imposée 87 à 30 face à Montauban ce dimanche 10 novembre. Pas de remplaçant lors de ce match, car récemment deux joueurs handi ont quitté le club avignonnais. La section à XIII, vice-championne de France en titre depuis deux ans, cherche donc des nouveaux équipiers pour cette saison. Tous les niveaux sont acceptés à condition que les joueurs aient au moins 15 ans et qu'ils connaissent un peu le sport en fauteuil roulant.

" On accepte même les débutants", précise l'entraîneur, Alexandre Graveron. En revanche, il faut savoir que _ce n'est pas un handisport_. On garde l'esprit rugby, c'est-à-dire le contact. Ce qu'on ne retrouve pas par exemple en hand ou en basket."

Avis aux intéressés, il est possible d'assister aux entraînements de la section rugby-fauteuil à XIII d'Avignon et même d'y participer. Ils ont lieu tous les lundis et mercredis soirs. Trois fauteuils roulants adaptés sont mis à disposition au club, il suffit de contacter le Sporting olympique avignonnais pour plus d'informations au 04 90 81 04 84.