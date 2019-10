Riss, directeur de Charlie Hebdo et toute son équipe, seront à Strasbourg samedi. "Un événement exceptionnel", admet-il, puisque la rédaction est restée "discrète" depuis les attentats de 2015. Le caricaturiste était l'invité de France Bleu Alsace ce jeudi 31 octobre.

"Aujourd'hui, Charlie Hebdo existe à nouveau" : Riss et sa rédaction à Strasbourg samedi

Strasbourg, France

On ne l'avait pas vue réunie en public depuis 2015 : l'équipe de Charlie Hebdo au complet sera à l'Opéra de Strasbourg ce samedi 2 novembre. La rédaction vient à l'invitation de la Ville, en amont du Forum mondial de la démocratie qui s'ouvre le 6 novembre prochain.

Aujourd'hui Charlie Hebdo existe à nouveau

Riss, le directeur de Charlie Hebdo était l'invité de France Bleu Alsace ce jeudi 31 octobre pour parler de cet événement "un peu exceptionnel", selon les propres mots du caricaturiste. "Depuis quatre ans on essayait d'être un peu discret et c'est vrai que c'est la première fois que la quasi totalité de la rédaction sera réunie dans un même lieu pour discuter de la liberté d'expression".

Il aura fallu quatre années à Charlie Hebdo pour se relever après l'attentat perpétré par les frères Kouachi. "Les deux premières années on avait pas vraiment le temps de faire ce genre de chose, explique Riss. Il fallait déjà reconstruire le journal. Aujourd'hui, on peut représenter le journal tel qu'il est. Un journal renouvelé, avec une équipe renouvelée. On peut dire que le journal aujourd'hui, il existe à nouveau."

Plus combatif

Il s'agira donc de défendre le rôle de la caricature en démocratie, ce samedi à l'Opéra de Strasbourg. "Les gens ont toujours été un peu méfiants mais c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, il y a une espèce de susceptibilité extrême. Tout le monde se proclame autorité morale et c'est plus difficile. Mais en même temps, il faut être plus combatif aussi. Il ne faut pas se laisser impressionner par cela", conclut Riss.