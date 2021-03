L'équipe de DALS et de nombreuses personnalités pour un dernier hommage à Patrick Dupond

Patrick Dupond nous a quittés le vendredi 5 mars à l'âge de 61 ans. Le danseur étoile, aux racines bretonnes, est décédé des suites d'une maladie foudroyante. Ses obsèques se sont déroulées ce jeudi 11 mars en l'église Saint-Roch de Paris.

De très nombreuses personnalités ont tenu à être présentes pour ce dernier hommage. Elisabeth Platel, directrice de l'Ecole de danse de l'Opéra, mais également d'actuels danseurs de l'Opéra, ont précédé l'entrée du cercueil recouvert du drapeau tricolore dans l'église Saint-Roch à Paris, selon l'Agence France Presse.

Leïla Da Rocha, la compagne de Patrick Dupond auxcôtés de Nicole Dupond, sa mère. © Maxppp - Sébastien Muylaert

De nombreux participants à l'émission "Danse avec les stars" ont également fait le déplacement pour assister à la cérémonie religieuse. Marie-Claude Pietragalla, la danseuse Fauve Hautot, Shy'm ou encore Chris Marques ont été aperçus dans la foule aux côtés de la chanteuse Nicoletta, du violoncelliste Gautier Capuçon et Francis Lalanne.

La danseuse Marie-Claude Pietragalla. © Maxppp - Christophe Petit Tesson

"Nous gardons précieusement en mémoire tes envols qui semblaient ne jamais finir, tes manèges qui étourdissaient les salles du monde entier, tes pirouettes offertes comme des cadeaux (...) tu as ébloui les regards (...) levé les foules comme aucun grand artiste", a déclaré la danseuse et chorégraphe Marie-Claude Pietragalla, très émue.