L'équipe de France de breakdance prépare les Jeux olympiques de Paris 2024 depuis Vandœuvre-lès-Nancy

La discipline est autant spectaculaire que physique. Même si, "je suis plus fatigué si je dois courir un 100 mètres", rigole Martin Lejeune. A 20 ans, le jeune-homme de Calais fait partie de la délégation de l'équipe de France de breakdance, arrivée ce mercredi à Vandœuvre-lès-Nancy. Avec ses coéquipiers, il va s'entraîner jusqu'à ce vendredi pour préparer les prochaines échéances, mais aussi les Jeux olympiques de Paris en 2024.

Les meilleurs du pays

Parce que Martin ne fait pas de la figuration. Il a commencé le breakdance à l'école primaire en voyant son ami en pratiquer, puis il est devenu "b-boy", le nom donné aux pratiquants. Collé, un surnom doit apparaître, "j'ai fait facile, je suis b-boy Martin", sourit-il. Un parcours de 11 ans de breakdance qui l'a donc emmené parmi les meilleurs de son âge, vice-champion olympique de la jeunesse en 2018.

Alors forcément, il rêve de Jeux olympiques de Paris, sachant que un voire deux Français seront sélectionnés chez les hommes, et pareil chez les femmes. "Ça va être très serré mais je saurai cette année si je peux y croire. Avoir déjà vécu ça chez les jeunes, je ne peux que rêver des Jeux de Paris, ça sera encore plus grand, en plus avec le public." "On a beaucoup de jeunes sélectionnables, en plus des anciens déjà expérimentés", ajoute Yann Salim Abidi, le coach des Bleus.

D'autres échéances avant

Parmi les noms des sélectionnables, l'entraîneur pointe immédiatement du doigt Sya Dembélé, alias "B-girl Sissi". A 15 ans, elle compte elle aussi porter le drapeau français sur la place de la Concorde l'an prochain. "Personne n'imaginait que le break serait un jour olympique, donc maintenant on veut tous y être. Il y a d'autres compétitions, mais c'est vrai que les JO, ça serait cool quand même", confie-t-elle. Parce qu'effectivement, depuis Vandoeuvre, elle va d'abord préparer les championnats de France en mai prochain.