L'équipe de France de Volley-ball est en préparation à Tours jusque lundi

Tours, France

L'équipe de France de Volley-ball est en préparation à Tours depuis aujourd'hui (mercredi) et jusqu'à lundi. Les tricolores vont enchaîner les compétitions internationales jusque fin septembre, d'abord la ligue mondiale puis les matchs de qualification pour les jeux olympiques de 2020 et enfin l'Euro de volley qui aura lieu en France du 12 au 29 septembre ce qui fait dire à Laurent Tille l'entraîneur des bleus que les joueurs n'ont pas trop le temps de souffler : "On est obligé de faire des préparations en dentelle en donnant un peu de repos par ci, un peu par là, en faisant du Turn over sur la ligue mondiale parce que l'on a des déplacements de 40 heures entre la Serbie, la Chine, la France, l'Iran, le Brésil, les USA. C'est un peu plus compliqué que les années précédentes , certains seront eu repos pendant une phase de compétition et la plus grande difficulté sera de trouver un niveau d'homogénéité les plus rapidement possible afin d'être performant" - Laurent Tillie -

Les tricolores salle Grenon à Tours © Radio France - Jean Lebret

Earvin N'Gapeth le bout en train et star de l'équipe de France tout heureux de retrouver les copains

Le réceptionneur attaquant de 28 ans est à peine rentré de Kazan en Russie où il évolue cette saison qu'il doit à nouveau fouler les parquets. Il aura tout au plus 15 jours de vacances et ne disputera que la troisième semaine de la ligue mondiale. Earvin N' Gapeth qui a fait les beaux jours du Tours volley ball durant trois saisons entre 2009 et 2011 est tout heureux de retrouver les copains : "C'est toujours un moment très particulier parce qu'on est vraiment une bande d'amis et on ne se voit pas durant une saison entière, je suis toujours très heureux de revenir en équipe de France. On a un championnat d'Europe à la maison c'est énorme et ce sera à nous de répondre présent et aller jouer le Final four à Bercy, cela peut déclencher de nouvelles choses pour le volley" - Earvin N'Gapeth -

L'équipe de France de Volley est à Tours jusque lundi avec à 20h un hommage qui sera rendu à Hubert Henno qui vient de mettre un terme à sa carrière de joueur avec le Tours Volley-Ball. Les tricolores disputeront une rencontre pour le plaisir entre eux salle Grenon, l'occasion pour le public Tourangeau de voir les bleus. Prix d'entrée 5 euros.