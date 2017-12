Boulazac, France

Voilà une nouvelle qui devrait réjouir tous les fans de handball : l'équipe de France féminine de handball, récemment sacrée championne du monde après avoir battu la Norvège en finale mondiale, va venir jouer en Dordogne. Ce sera en mars 2019 et elles rencontreront encore... les joueuses de Norvège !

Le match aura lieu au Palio de Boulazac. La dernière fois que la France avait accueilli la Golden League, c'est la Russie qui avait été la quatrième invitée, en plus des pays habituels : France, Danemark et Norvège.

Un Palio en mode handball

Cette fois, on ne sait pas encore quelle sera l'équipe supplémentaire. Plus de 12 mille spectateurs sont attendus, en Dordogne et dans le Puy-de-Dôme, sur quatre jours pour cette grande fête du handball en perspective les samedi 23 et dimanche 24 mars 2019.

Présentation à Périgueux des futurs matchs de l'équipe de France de hand féminine en Dordogne © Radio France - Aurore Richard

La Dordogne a su décrocher cette Golden League, notamment grâce au Palio. " On a surtout des infrastructures qui maintenant nous permettent d'accueillir ce genre de compétitions. Au niveau handball, on avait accueilli les Experts il y a six ans, cela s'était très bien passé ", explique Magali Manière, vice-présidente du Comité Périgord Handball.

Pour l'occasion il faudra installer un revêtement spécial sur le sol du Palio, une salle paraît-il, parfaite pour le public du handball féminin. Le Palio devrait être configuré en 4 000 places pour les matchs. Il faudra également ajouter deux vestiaires.

En accueillant les championnes du monde, le Comité Périgord Handball espère bien remplir le Palio. " Tous les Périgourdins qui ont vu ces jeunes femmes rentrer dans leur TV la semaine dernière, qui ne les connaissaient pas, ils vont pouvoir les approcher ", souligne Magali Manière. Les places seront donc disponibles à un prix abordable : entre 20 et 50 euros. Recevoir de tels matches a aussi un prix, chacun d'entre eux coûte 42.000 euros.

Un coup de pouce pour le handball en Dordogne ?

La Dordogne compte mettre en place un village d'animation le temps de l'événement et inviter les Périgourdins à découvrir le handball. Actuellement, il y a 2.800 licenciés dans le département et 46% sont des femmes. La discipline est notamment portée par l'équipe féminine de Bergerac, qui évolue en Nationale 1.