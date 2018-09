Clermont-Ferrand, France

Cela fait six ans que l'équipe des Chiffres et des Lettres n'est pas venue à Clermont-Ferrand. Pendant deux jours, 40 candidats ont passé les épreuves de sélection du jeu télévisé, le plus ancien du petit écran.

Une sélection comme à la télé © Radio France - Claudie Hamon

Consonne, voyelle. Cela fait 53 ans que ce jeu fait marcher les méninges des téléspectateurs français. Entièrement rénové en 2016, le jeu attire toujours autant d'amateurs de chiffres et de lettres de tout âge. "Nous avons eu à Clermont-Ferrand deux candidats de 13 ans et un de 17", souligne Isabelle, la grande prêtresse du casting. Cela fait 26 ans qu'elle œuvre dans l'ombre de l'émission, c'est elle qui anime les sélections, corrige les copies, et prépare aussi les tournages et rédige les "mots de la fin", en dernière partie de l'émission.

La sélection du jeu des Chiffres et des Lettres commence par une épreuve écrite © Radio France - Claudie HAMON

Pour les candidats, la sélection commence par une épreuve écrite. "Et c'est pas facile, estime Marie, dans le canapé on trouve tout, mais là c'est complexe." "Moi je suis meilleur en chiffres, explique Pierre, en lettres j'ai pas la moyenne, mais bon avec de l'entrainement, ont devrait pouvoir apprendre." Et ce n'est pas Alan, étudiant de 23 ans qui peut dire le contraire. " J'ai participé une fois à l'émission et j'espère avoir une deuxième chance. Pour réussir je m'entraîne en club et j'ai aussi une application. Ça m'apporte beaucoup, la richesse de vocabulaire, les techniques pour compter de tête." Isabelle en est convaincu " les Chiffres et des Lettres sont d'utilité publique, le jeu devrait être inscrit dans les programmes scolaires."