L'escalier Saint-Pierre de Pont-Saint-Esprit restauré grâce au loto du patrimoine 2019

Pont-Saint-Esprit, France

A Pont St Esprit on y croyait dur comme fer et on a eu raison. L'escalier monumental Saint-Pierre a été retenu dans la liste des 121 projets de réhabilitation financés par le deuxième fameux loto du patrimoine porté par Stéphane Bern. Cet escalier fermé au public depuis 2013 a cause de la fragilité de l'édifice fait l'objet d'un projet de réhabilitation qui devrait s'achever en 2021, (ouverture partielle au public en 2020). Coût des travaux près de 3 millions d'€.

Un autre projet est retenu pour le loto du patrimoine 2019, le château du Tournel sur le Mont-Lozère. Des tickets de loto FDJ-Fondation du patrimoine mis en vente dès ce samedi (15 juin). Tirage prévu dimanche 14 juillet.