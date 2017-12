On ne compte plus les salles qui ouvrent, une à Thouars dans les Deux-Sèvres fin novembre et une à Poitiers près du palais de justice. Six enseignes sont désormais installées à Poitiers. Dans la France il y en a plus de 300.

Poitiers, France

Braquage de banque, intelligence artificielle, à la découverte des mystères près du parc de Blossac, les scénarios varient mais toutes les salles ont le même but : surprendre. "On veut que les gens soient comme des enfants le jour de Noël" affirme Olivier, fondateur de l'Escape League près du palais de justice de Poitiers.

Un escape Game c'est quoi ?

L'escape Game vient d'un jeu vidéo Crimson Room, inventé au Japon en 2004. Le principe est simple : sortir d'une pièce où on est enfermé grâce à des indices. Une mission qui doit s'accomplir en 60 minutes.

Le concept a depuis été repris et étendu. A l'Escape League par exemple il s'agit de braquer une banque pour obtenir un précieux dossier. Si au bout d'une heure, vous ne l'avez pas, la police débarque. "C'est facile d'y croire comme on est juste à côté du palais de justice il y a tout le temps des voitures de police" note Olivier.

Est-ce que c'est un phénomène de mode?

C'est ce qu'on pourrait croire parce qu'une fois que l'on connaît le scénario, on ne peut plus le refaire. Mais il y avait une vraie demande à Poitiers comme l'affirme Grégory Gauvin, de l'Escape Game à Migné-Auxances : " Certains en avaient déjà fait dans d'autres villes, et puis, il y a aussi des curieux qui passent et sont intrigués rien que par la devanture. Enfin, le bouche à oreilles fonctionne très bien."

Les salles de Migné-Auxances ont été les premières à être mises en place. Une implantation qui date de 2016. Depuis, on compte six autres enseignes. Et pour pouvoir fidéliser les clients, il faut se développer. Grégory Gauvin, par exemple, a choisi de délocaliser une salle dans un hôtel au Futuroscope. Il est l'un des rares à avoir fait ce choix car on ne compte que cinq salles dans un hôtel en France. A l'Escape League, on planche déjà sur un sujet plus local et historique autour d'Aliénor d'Aquitaine.

Des risques de concurrence ?

Les professionnels affirment que non. Marion Poupart de l'Escape League souligne le dialogue qui existe entre les dirigeants des différentes enseignes : "On communique, on se concerte. Par exemplen on va dire 'tiens je veux ouvrir une salle avec cette thématique. Est-ce qu'on ne se marche pas dessus?"

Combien coûte une partie ?

Le prix est variable. Mais l'Escape Game reste un loisir relativement cher. Pour une partie, comptez environ 20 euros. Certains tarifs sont ajustés en fonction du nombre de personnes qui participent à la session.

Enfin, les Escape Game sont majoritairement ouverts le week-end et le soir. L'Escape League par exemple propose sept créneaux le weekend et des sessions en semaine à 17 et 19h.