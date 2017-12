Mulsanne, France

Et pour ceux qui ne connaissent pas l'Escape Game, " c'est simple" explique Lucie Lebray, la cogérante d'Escape Time : " Vous venez vivre une aventure pendant une heure, plongé dans une pièce avec plusieurs joueurs. Vous participez à un scénario qui vous sort de votre vie quotidienne. Un univers spécial avec des décors créés pour faire vivre l'histoire. Vous devez fouillez, observer, manipuler, résoudre des énigmes pour découvrir un objet ou sortir de la pièce, en moins d'une heure". Lucie et son compagnon ont décidé d'ouvrir leur propre structure à Mulsanne. "2 salles dont une de 80 m² et 2 scénarios. De 1 à 6 joueurs de 12 ans à pas d'âge. Il y a aussi une salle de séminaire pour les entreprises". Car les Escape Game se prêtent bien à la cohésion des collaborateurs. "Il faut communiquer, avoir un esprit d'équipe pour résoudre les énigmes".

Lucie Lebray, la gérante, d'Escape Time, le nouvel espace qui va prochainement ouvrir zone du Cormier à Mulsanne

Lucie et son mari vont ouvrir leur enseigne pendant les vacances de Noël dans la zone du Cormier à Mulsanne et pourtant, ils n'ont aucune expérience dans la création d'entreprise. "Nous sommes instituteurs et nous avons pris une disponibilité pour tenter l'aventure. En fait mon mari et moi sommes des passionnés. Avant de créer notre Escape Game, on a écumé ceux de France... pas moins de 80 salles testées jusqu'en Belgique et en Espagne. Alors on s'est dit pourquoi pas nous ?" Moins de 100 000 euros, c'est la somme qu'ils ont investie pour l'ouverture de cette structure à Mulsanne.

Il y a même des demandes en mariage

Frédérick Chesneau et Tony Fournival, les 2 gérants d'Escape Yourself qui a accueilli 15 000 joueurs depuis son ouverture en septmbre 2016

Ils seront bientôt rejoints par un de leur concurrent Escape Yourself, déjà implanté au Mans rue Beauverger, mais qui voit plus grand et va ouvrir un nouveau site avec 6 salles supplémentaires à terme. " Nous avons dépassé tous nos objectifs" se réjouit Frédérick Chesneau, un des 2 gérants. "Depuis l'ouverture, en septembre 2016, nous avons accueilli 15 000 joueurs et disputé plus de 3500 parties". 2 autres Escape Game existent déjà en centre ville. Brainscape, rue Gambetta et Le Mans Prizoners Heroes, rue Constantine. Alors y a-t-il vraiment de la place pour tout le monde ? Oui affirme Emmanuelle Larnaudie, la gérante " L'Escape Game a cette particularité de ne pas être vraiment concurrentiel. Les joueurs qui ont participé à un de nos scénarios ne reviendront pas le faire car évidemment ils en connaissent les secrets. Du coup, on les envoie parfois chez nos concurrents et eux font la même chose en retour". Un avis partagé par tous les gérants d'Escape Game de la Sarthe. La durée de vie d'un scénario varie de 6 mois à 2 ans. A chaque fois, il faut récréer une histoire, des énigmes et les décors qui vont avec . Mais le jeu en vaut la chandelle selon Frédérick Chesneau. " On est qu'au début du phénomène. Les clients sont très variés : les familles les mercredis et les week-end, les amis, les enterrements de vie de garçon et de jeune fille". Il y a même eu des demandes en mariage. "Cela nous est arrivé 2 fois. On a caché la bague dans la pièce et on l'a intégrée au scénario. On était un peu stressés car il fallait évidemment que la future mariée trouve la bague". Et puis il y a les voyageurs, les touristes de l'Escape Game qui écument les salles en France. Certains, n'hésitent pas à faire une pause d'une heure sur la route pour tester le jeu.

Frédérick Chesneau, l'un des gérants d'Escape Yourself

4 enseignes se partagent le marché de l'Escape Game sur Le Mans et Mulsanne. Au printemps, avec l'ouverture de nouvelles structures, il devrait y avoir une 20 aine de salles et de scénarios disponible. Les prix oscillent entre 16 et 40 euros selon le type de jeu.