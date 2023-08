L'espace Grand Bleu à la Grande-Motte fête ses 30 ans cette année

Cela fait maintenant 30 ans que l'Espace Grand Bleu a ouvert ses portes. Avec sa surface de 3 hectares, le site accueille en moyenne 70 000 clients sur les mois de juillet et août. Au fil des années, le parc a su se renouveler avec une structure plus moderne et des nouvelles attractions. Il est également très populaire dans le département de l'Hérault : "Je ne connais pas un seul montpelliérain ou grands mottois, ou même héraultais qui n'est pas un souvenir d'enfance au Grand Bleu", indique la directrice du site Marie Lebard, en poste depuis plus d'un an.

Chaque jour pendant la période estivale environ 1 300 visiteurs viennent chaque jour découvrir l'Espace Grand Bleu. "C'est incroyable, on se bagarre dans l'eau", indique Ylies. Fan de manège à sensation, Léonie déclare : "J'adore les toboggans, c'est sympa". Habitué des lieux, Christophe, qui vient depuis plus de 15 ans : "C'est tout prêt de chez moi, c'est sympa. Il y en a pour tous les âges". En revanche, c'est une grande première pour Marie-Laure qui d'habitude est plus une adepte des plages : "J'ai découvert ça avec ma fille. Tout le monde m'en parle en bien. On va profiter de cette belle journée".

"Chaque été elle fait sensation"

L'une des dernières grosses rénovations du parc aquatique, le bateau "Marco Polo" à disposition depuis 2019. Norbert est maître nageur sur ce manège : " Ils grimpent sur le bateau par les escaliers, il y a des petits seaux qui se déversent pour les rafraîchir. C'est bien pour les petits, ils ont des toboggans faciles, adaptés à leurs tailles et pas trop rapide". L'une des attractions phares reste la piscine à vagues, présente depuis l'ouverture : "Chaque été, ça fait sensation. Dès que la sonnerie retentie toutes les trentes minutes, on voit une foule arriver dans le bassin, ça régale toujours autant les petits comme les grands", détaille la directrice Marie Lebard.

Vendredi 1er septembre au soir, le maire de La Grande-Motte et président de l'agglomération du Pays de l'Or, Stéphane Rossignol, les élus de la collectivités, et tous les maîtres nageurs des piscines de Lansargues Mauguio et Palavas, passés par l'Espace Grand Bleu, se réuniront pour célébrer les 30 ans du parc. L'espace Grand Bleu lui, ferme ses portes pour cause de travaux de rénovation des locaux des maîtres nageurs. Réouverture prévue le lundi 2 octobre.

