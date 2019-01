A Joué-les-Tours, l'Espace Malraux fête ses 30 ans ce week-end

L'espace Malraux, à Joué-les-Tours, fête ses 30 ans ce week-end. Pour l'occasion, la salle de spectacle accueille Martha High (soirée complète) samedi soir, et une pièce de théâtre pour enfants dimanche après-midi.

Joué-lès-Tours, France

L'Espace Malraux, c'est 30 ans d’existence, environ 1 500 spectacle et quelques 1 000 artistes accueillis. Pour son anniversaire, la salle de spectacle accueille samedi soir la chanteuse américaine Martha High. Dimanche, c'est une pièce de théâtre pour enfants qui est proposée, mais aussi la visite des coulisses de Malraux.

Environ 1 500 spectacles et presque autant d'anecdotes

Et à l'Espace Malraux, cet anniversaire est l'occasion de se remémorer les nombreux souvenirs vécus ici. Laurent Bretéché, directeur technique, retient les concerts de Jacques Higelin, "toujours humble, poli, serrant la main à tout le monde". Il y a aussi cette inondation dans la salle le jour d'un spectacle (qui s'est bien terminée, avec l'aide de pompiers qui étaient en exercice près de la salle), ou encore ces moments avec la danseuse Marie-Claude Pietragalla pendant sa résidence.

La signature de plusieurs artistes à la cafétéria de l'Espace Malraux. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

Marie Hindy, programmatrice tout public, retient aussi ce concert de Cesaria Evora : "à la fin de son concert, je l'ai accompagné manger des moules marinières, c'était son petit plaisir, et elle était contente". Et pour voir les traces de toutes ces rencontres passées ici, avec le public et l'équipe de Malraux, rendez-vous à la cafétéria pour voir les signatures des artistes.