Fresselines, France

C'est encore la poussière, le plâtre et les fils électriques en éventail qui accueille les visiteurs. Mais Pierre Veysseix, le directeur de l'Espace Monet-Rollinat, s'y voit déjà.

Le visiteur sera vraiment plongé dans le tableau"

Dans la salle du bas du futur centre d'art, il déplie les bras devant un mur encore nu à ce stade des travaux : "Il y aura ici un spectacle basé sur la projection vidéo de 18 des 24 oeuvres creusoises de Monet, en très grand dimension".

"Les images des toiles seront projetées sur un grand mur de 8 mètres de long", poursuit-il, "dans une pièce plongée dans la pénombre, de façon a donner une expérience immersive pour le visiteur".

Des résidences d'artistes au contact avec le public

L'espace Monet-Rollinat de Fresselines, dédié aux peintures de Claude Monet et aux poèmes de Maurice Rollinat sur la vallée de la Creuse, est fermé depuis maintenant près d'un an pour des travaux de modernisation et d'agrandissement : un investissement de 800 000 euros.

Au-delà de l'espace d'exposition, le centre d'art accueillera également des artistes en résidence. La grande originalité, c'est que les visiteurs pourront voir l'artiste travailler à travers de grandes baies vitrées.

Les élus espèrent "doubler" le nombre de visiteurs.

Avant les travaux, l'Espace Monet-Rollinat accueillait 5000 visiteurs par saison. Plus grand, avec une exposition plus belle et des résidences d'artistes, le nouvel espace espère en attirer "le double", selon Jean-Louis Bathier, le président de l'office de tourisme.

Selon lui, les travaux n'ont pas pris de retard. Le coût de 800 000 euros devrait être à peu près respecté. Et la date d'inauguration est même déjà fixée : le 16 juin, à 14h30 !