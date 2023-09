"L'esprit de camaraderie" : vingt ans après, les anciens mineurs de Merlebach exposent leurs souvenirs

C'était il y a 20 ans. 20 septembre 2003, la dernière tonne de charbon sortait de la mine de Merlebach. Dernière remontée depuis le fond à 1250 mètres sous terre. 20 ans plus tard, des anciens mineurs veulent faire revivre leurs souvenirs à travers une exposition à Freyming-Merlebach, salle Vouters à partir de ce jeudi 21 septembre et jusqu'au 27 septembre.

ⓘ Publicité

Pendant son passage dans la mine, Gaston Brauer a gardé des objets qu'il ramenait chez lui tous les jours : "une scie, un rondin de bois, une pioche, etc. Je me suis dit que un jour tout ça me servirait", raconte-t-il. Aujourd'hui, ils font partie de l'exposition, disposés sous des vitrines. "J'ai aussi un musée à la maison", rajoute Gaston.

"Je suis très fier de partager l'histoire des mineurs"

Clément Paul a passé 25 ans sous terre à la mine de Merlebach, et garde de nombreux bon souvenirs. "L'esprit de camaraderie, on disait qu'une main en sauve une autre. On descendait tous ensemble. On remontait tous ensemble. On cassait la croute tous ensemble. Quand l'un avait un problème, l'autre allait automatiquement lui donner un coup de main", relate l'ancien mineur lorrain.

Du matériel utilisé à l'époque dans la mine est exposé à Freyming-Merlebach. © Radio France - Tristan Barraux

Certains vont d'ailleurs témoigner, parler de leur métier de mineur devant des classes, des scolaires. Partager leur firté d'avoir travaillé dans la mine de Merlebach. "Je suis très fier de partager l'histoire des mineurs, de transmettre ça à mes enfants, ce qu'ils ne verront plus jamais : descendre à 800 puis à 1250 mètres sous terre."

20 ans plus tard, tout le monde est d'accord pour le dire : Freyming-Merlebach a bien changé. "Les gens ont pris de l'âge, beaucoup sont partis" lâche l'un d'entre-deux. "La ville s'est appauvrie on ne voit plus personne", rajoute un autre.