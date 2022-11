L'esprit de Noël s'invite à Neuvy Le Roi samedi 03 décembre et ça va être chouette !

Ah la joyeuse magie de Noël, car Noël c’est plus qu’un rendez-vous familial, c’est tout un esprit, même quand il s’agit du mauvais esprit de noël, rien de grave, bien au contraire.

La " Tite Compagnie " propose en effet sa nouvelle création "(Mauvais) Esprit de noël" où l’on retrouve du théâtre, des contes, et une création musicale en directe (musique et chants). , il s’agit d’aborder la magie de noël à travers un sujet d’actualité : deux enfants qui vivent leur premier noël dans une famille recomposée.

Rémi Gérard dans le rôle de Nicolas, Lucine Thomas dans le rôle de Milena, sans oublier Danielle Marchal scénographe et accessoiriste et Stéphane Titéca Comédien, auteur et metteur en scène (qui a porté haut sa création "Le choix des âmes).

« (Mauvais) Esprit de noël » la Nouvelle création familiale de la « Tite Compagnie », Samedi 3 décembre à 16h à la bibliothèque de Neuvy-le-Roi !, l'entré sera libre.