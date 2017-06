L'essentiel en Côte-d'Or du 13 juin 2017 : Opéra, gel dans les vignes, Centurion et incertitude électorale

L'essentiel en Côte-d'Or du mardi13 juin : on parle des solutions pour lutter contre le gel dans les vignes, on recrute une soprano à l'Opéra, on parle du don du sang et du nouveau camion école du CHU "Le Centurion".

- © Radio France

LÉGISLATIVES EN CÔTE-D'OR

Dans la 4ème circonscription de Côte-d'Or, les électeurs vont avoir le choix entre la candidate Yolaine De Courson de La République en Marche (REM) et Charles Barrière, candidat de l'Union des Démocrates et Indépendants (UDI). Une nouveauté dans un territoire représentée depuis 24 ans par François Sauvadet de l'UDI.

Il y aura-t-il une alliance entre Charles Barrière (UDI) et Hubert Brigand, soutenu par les Républicains ? © Radio France - Stéphanie Perenon

GEL DANS LES VIGNES

La Région annonce de nouveaux moyens de lutter contre le gel pour les viticulteurs Côte-d'Oriens.

Reportage (à suivre)

Les vignes beaunoises. © Radio France - F BASSOLEIL

CAMION DE SAUVATAGE

Le "Centurion" a pour but de mettre les "élèves" du CHU dans les conditions du réel, les sortir de leurs salles de formation comme s'ils étaient en intervention sur le terrain.

Le Centurion, le nouveau véhicule d'entraînement du CHU de Dijon. © Radio France - Thomas Nougaillon

OPÉRA RECHERCHE SOPRANO

L'Opéra de Dijon recrute en ce moment une chanteuse soprano pour accompagner les 23 autres membres du chœur.

Les candidates ont forcément donné de la voix. © Radio France - Thomas Nougaillon

© Radio France -

LE + INFO

Pascal Morel, directeur de l'EFS, l'établissement Français du sang en Bourgogne France Comté, est l'invité de France Bleu Bourgogne. Avec lui nous ferons le point sur le don du sang dans la région à l'occasion des journées mondiales du don du sang. Rendez-vous à 7h50.

Pascal Morel. - DR

NOTRE SONDAGE

© Radio France -

UNE NOUVELLE RECRUE POUR LES ROUGES

Le DFCO officialise l'arrivée de Eden Massouema, en provenance du Paris FC.