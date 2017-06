L'essentiel en Côte-d'Or : une tondeuse d'algue, un drame évité et 40 000 heures perdues

L'essentiel en Côte-d'Or de ce vendredi 2 juin c'est : l'interpellation d'un vigneron désespéré et armé, une tondeuse spéciale "algues" pour le Lac Kir et l'université de Bourgogne en difficulté et la confusion sur qui sont les candidats de la majorité présidentielle ou pas.

- © Radio France

ÉTÉ

Les équipes de la Ville de Dijon travaillent d'arrache-pied pour que le lac Kir soit d'une propreté irréprochable pour le Dijon Plage. Ils passeront l'été à "faucarder", c'est-à-dire à passer une sorte de tondeuse d'algues, sous l'eau.

Le Lac Kir, vu par l'artiste dijonnais Jean Matrot

TENTATIVE DE MEURTRE ÉVITÉE

Les gendarmes du peloton motorisé de Chalon-sur-Saône ont interpellé un vigneron qui se rendait à Savigny-les-Beaune, en Côte-d'Or, pour tuer un entrepreneur qu'il tient pour responsable de ses ennuis financiers.

-

ELECTIONS LÉGISLATIVES

Qui sont les véritables candidats de la majorité présidentielle ? Certains sont investis par En Marche, d'autres non, mais ils affirment vouloir appliquer le programme d'Emmanuel Macron. La confusion règne.

Les affiches des candidats © Radio France

EDUCATION

L'Université de Bourgogne va supprimer 40 000 heures de cours à la rentrée. Le syndicat étudiant Unef dénonce la décision et réclame un plan de financement d'urgence.

- © Radio France

-

Le PDG des Cycles Lapierre est l'invité de France Bleu Bourgogne ce lundi. Il nous racontera sa passion, son parcours, son entreprise fondée par son grand-père en 1946. Posez vos questions sur Facebook et Twitter et rendez-vous ce lundi 5 juin à partir de 7h.