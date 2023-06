L'Etat propose plus d'un million d'euros pour racheter l'Abri Cro-Magnon et la Grotte du Sorcier en Dordogne

L'Etat propose entre un et un million et demi d'euros pour racheter les deux sites préhistoriques de la vallée de la Vézère, l'abri Cro-Magnon et la grotte du Sorcier, selon les informations de France Bleu Périgord. C'est la moitié du prix que demande Jean-Max Touron , propriétaire d'une dizaine de sites touristiques en Dordogne.

A 82 ans, il dit qu'il n'a plus l'énergie pour s'en occuper. Il a mis en vente les deux sites à un peu plus de deux millions d'euros. Jean-Sébastien Lamontagne, le préfet de la Dordogne, a annoncé aux Eyzies vendredi 16 juin à l'occasion du centenaire du musée de Préhistoire, que l'État comptait "naturellement" se porter acquéreur.

L'Etat et Jean-Max Touron en négociation

"L’estimation de grottes est particulièrement délicate à établir compte tenu de la spécificité des sites, des enjeux scientifiques et symboliques qui entourent les sites et des contraintes particulières attachées aux protections dont ils font l’objet", explique la Direction régionale des Affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine.

Le ministère de la culture et Jean-Max Touron entrent donc désormais en négociation, pour le rachat des deux sites. Cela fait déjà plus de quatre ans depuis 2019 que l'Etat dit qu'il souhaite acheter les deux sites. Les deux abris préhistoriques classés à l'Unesco et aux monuments historiques accueillent 20 000 visiteurs par an.