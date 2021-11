L'Etat va aider l'institut international de la marionnette de Charleville-Mézières à mieux se structurer

Entre une crise sanitaire et une crise financière, l'Institut international de la marionnette de Charlevillet-Mézières, qui gère l'Ecole des arts de la marionnette, doit se réinventer. La Direction régionale des affaires culturelles lance une mission pour accompagner cette transformation.

L'Institut international de la marionnette de Charleville-Mézières doit se redéfinir pour se consolider. L'association qui gère l'Ecole nationale supérieure des arts de la marionnette (ESNAM) fait l'objet d'une mission lancée par la Direction régionale des affaires culturelles et confiée à Frédéric Maurin, directeur de la scène conventionnée de Vendôme, dans le Loir-et-Cher, et président du syndicat national des scènes publiques.

Un institut fragile

Créé en 1981 pour dispenser des formations professionnelles marionnettiques, l'Institut international de la marionnette traverse des moments difficiles. La réforme de la taxe d'apprentissage a fragilisé les finances de l'association. En 2019, l'établissement collectait 112 000 euros à ce titre. En 2020, la taxe n'a rapporté que 5.400 euros à l'Institut.

Un manque à gagner d'autant plus sensible qu'en 2019, l'Institut international de la marionnette sonnait déjà l'alarme et demandait au ministère de la culture 190 000 euros pour boucler son budget, sous peine de mette la clé sous la porte.

Frédéric Maurin, chargé de la mission sur l'avenir de l'Institut international de la marionnette, Jean-Sébastien Lamontagne, préfet des Ardennes et Christelle CREFF, Directrice régionale des affaires culturelles du Grand-Est © Radio France - Alexandre Blanc

À ces difficultés financières s'ajoute une crise de gouvernance. À l'automne 2020, le bureau de l'association démissionne. La filière toute entière s'inquiète pour l'avenir de l'Ecole nationale supérieure des arts de la marionnette.

Un nouvel environnement

Chargé de la mission sur l'avenir de l'Institut international de la marionnette, Frédéric Maurin compte appuyer la réflexion sur de récentes avancées. Depuis 2016, la marionnette est devenue une option du diplôme national supérieur de comédien et pourrait prochainement faire l'objet d'un diplôme national à part entière. Pourquoi ne pas élargir les promotions de l'Ecole de la marionnette qui n'accueille pour l'instant qu'une quinzaine de nouveaux étudiants tous les deux ans ?

Pour bâtir un nouveau modèle, la question du statut de l'Institut sera également posée. "Le statut associatif a ses limites", plaide Frédéric Maurin. La transformation de l'association en établissement public de coopération culturelle sera débattue.

On a l'impression qu'on envoye un pompier sur un incendie. Ce n'est pas le cas - Frédéric Maurin, chargé de la mission sur l'avenir de l'Institut international de la Marionnette

Cette réflexion est lancée alors que le ministère de la Culture vient de créer un label "centre national de la marionnette". Il s'agit du 13ème label de ce genre, à l'image des centres nationaux dramatiques pour le théâtre ou chorégraphiques pour la danse.

Sept scènes en France sont candidates à son obtention. Ces établissements recevront des financements pour programmer des spectacles de marionnettes, ce qui offrira des débouchés supplémentaires aux élèves de l'ESNAM. "Il y a une filière qui est posée donc l'Ecole passe aujourd'hui dans une autre catégorie", analyse Frédéric Maurin dont la mission se refermera en avril.