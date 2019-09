L'été 2019, l'été de tous les records pour le secteur touristique à Châteauroux

L'Office de Tourisme a dévoilé ses chiffres pour cet été : sa fréquentation a doublé ! C'est un bilan très positif pour l'OT qui a déménagé en centre ville le 21 juin dernier. Châteauroux attire de plus en plus de touristes !

Châteauroux, France

L'Office de Tourisme vient de dévoiler ses chiffres pour la saison estivale : sa fréquentation a doublé ! C'est évidement une grande satisfaction pour l'Office qui a déménagé en centre ville le 21 juin dernier. Châteauroux attire de plus en plus de touristes, c'est un succès pour la Châteauroux Berry Tourisme qui compte bien continuer sur sa lancée.

Outre le déménagement, ce succès s'explique aussi par la proposition d'un rendez-vous à thème chaque jour ou encore " la possibilité de réserver ses visites en ligne" explique Alexis Rousseau-Jouhennet , directeur de Châteauroux Berry Tourisme.

Sans surprise, c'est le Château Raoul à Châteauroux qui est le plus prisé

Le Château Raoul a largement contribué à ce succès : " On a même dû doubler le nombre de visites ! " précise le directeur qui ajoute que les visites guidées ont aussi rencontré leur public. Sur les trois mois estivaux, l'Office de Tourisme enregistre une augmentation de 30% de visiteurs par rapport à l'année dernière. Une croissance qui s'explique notamment par la refonte du site internet dont la fréquentation d'ailleurs a doublé.

La saison estivale a aussi été dopée par de nombreux événements comme le festival Darc, sans oublier bien sûr les championnats du monde de voltige aérienne. Rien que pour le WAC, l'hôtellerie castelroussine enregistre un chiffre d'affaire de 148.000 euros en 10 jours !

Les animations hivernales reviennent !

"Faire rayonner Châteauroux aux yeux des castelroussins, des français et du monde !" c'est l'objectif du vice-président de Châteauroux Métropole Jean-Yves Hugon qui lui aussi bien sûr, se félicite de cette attractivité de la ville. Cet été la répartition des visiteurs de Châteauroux s'établit à 65% de touristes locaux, de l'Indre et des départements limitrophes, 20% de touristes français et 15% de clientèle étrangère.

Châteauroux compte bien surfer sur ce succès : une saison hivernale se prépare, la première depuis une dizaine d'années. Des animations culturelles, patrimoniales ou gastronomiques seront proposées de novembre à avril, sans oublier des propositions à destination des jeunes publics.