L'été a été fructueux au parc de loisirs Laleuf, à Saint-Maur

David a le sourire. "Le bilan est très bon" confie cet opérateur du parc Laleuf Loisirs. "On a fait un meilleur chiffre qu'en 2019. Nous avons eu beaucoup de monde. Comparé aux deux années précédentes, perturbées par le Covid, cela fait du bien."

L'accrobranche, remède contre la chaleur

L'accrobranche, ce parcours aventureux entre les arbres, a notamment fait le plein. "Il y a même une journée où nous avons dû refuser une soixantaine de clients !" confie David. Crapahuter sous les branches, faire de la tyrolienne dans la forêt... Tout cela se déroule à l'ombre, et dans la fraîcheur : "Nous avons eu beaucoup de monde pendant les périodes de canicule. Quand il fait 40 degrés en ville...Ici, il n'y a pas de bitume, on reste sous les arbres et on profite de la fraîcheur !". Les groupes de clients sont essentiellement des familles de la région. Mais David a aussi comptabilisé beaucoup de Hollandais et d'Allemands.

Autre succès, le paintball, le parcours d'obstacles, et un petit nouveau : le Gellyball. Le principe est le même que pour le paintball : tirer des billes sur ces adversaires. Mais la différence, et elle est de taille, c'est que les billes sont faites en gélatine. Beaucoup moins douloureux donc, et ouvert à tous les âges. Le parc dispose également d'un centre équestre.

Le site reste ouvert jusqu'au 31 octobre, mais les jours d'ouvertures changent en septembre : le parc sera accessible les mercredi après-midi, samedi après-midi et dimanche après-midi. Sinon, cela se fait sur réservation. Le parc reste fermé les lundi et dimanche matin.