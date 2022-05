L'Été à Pau de retour au Parc Beaumont avec une belle programmation

Le festival de musique L'Été à Pau revient pour une 41e édition du 21 juillet au 6 août 2021, au théâtre de verdure, au Parc Beaumont. Parmi les artistes invités, Amadou & Mariam, Kimberose, Oldelaf et General Elektriks.

L'Été à Pau remet le couvert en 2022, et prend ses quartiers sur la scène du théâtre de verdure, au Parc Beaumont, du 21 juillet au 6 août. Au programme de cette 41e édition, 11 soirées gratuites de concerts en plein air sans restrictions sanitaires, de quoi faire du bien à l'événement après deux années marquées par le covid et un festival en format plus réduit. 19 artistes en tout vont se produire au Parc Beaumont. Le festival commence fort, avec une première date où le célèbre duo malien Adamou & Mariam est en tête d'affiche.

Un festival à plus de 100 000 euros

Le festival est gratuit, financé en grande partie par la municipalité de Pau, mais il faut tout de même réserver sa place pour assister au concert. Une billetterie est mise en place sur le site du festival. "On est à 110 000 euros environ pour deux semaines et demies de festival, en ne comptant que le budget artistique" explique Edwige Larralde, responsable de l'association organisatrice, les Amis de la Chanson Populaire (ACP). "Une tête d'affiche aujourd'hui coûte entre 60 et 80 000 euros pour un artiste avec une certaine notoriété" détaille-t-elle. "La conséquence c'est qu'il y a beaucoup d'artistes qu'on ne peut pas se permettre d'accueillir", tout simplement parce qu'ils sont trop chers, mais aussi parce qu'ils peuvent être pris dans d'autres festivals.

Une concurrence qu'il faut anticiper explique Edwige Larralde. "Aujourd'hui établir une programmation c'est aussi résoudre une équation, parce que beaucoup de paramètres entrent en jeu : il y a pas mal de festivals en Nouvelle-Aquitaine qui peuvent avoir l'exclusivité sur les artistes, donc il y a des artistes qu'on pourrait, qu'on aimerait avoir, mais on ne peut pas à cause des autres engagements qu'ils ont pris".

Le programme en 19 concerts

21 juillet 2022

21h : David Walters

22h30 - 23h45 : Amadou & Mariam

22 juillet 2022

21h : Nina Attal

22h30 - 23h50 : The Brooks

23 juillet 2022

21h : Miss Bee & The Bullfrogs

22h30 - 23h 50 : Electro Deluxe

27 juillet 2022

L'été des Mômes : une après-midi spéciale enfants avec des spectacles entre cirque et fanfare, et des animations pour les plus petits.

28 juillet 2022

21h : Darcy

22h30 - 23h50 : Tagada Jones

29 juillet 2022

21h : Annie Lalalove

22h30 - 23h50 : Oldelaf

30 juillet 2022

21h : Old School Funky Family

22h30 - 23h50 : projection du film "Blackkklansman"

03 août 2022

21h : Bolzed

22h30 : Josman

04 août 2022

21h : Kalika

22h30 - 23h50 : Kimberose

05 août 2022

21h : Solar Project

22h30 - 23h50 : General Elektriks

06 août 2022

21h : Rawb

22h30 - 23h50 : Biga Ranx