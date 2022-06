Un été de concerts au Château de Crémat : que voir en juillet ?

Agnès Mengel, responsable évènementiel au château de Crémat, et Pierre Schwartz, programmateur des festivals

Les 6, 13 et 20 juillet 2022, le château de Crémat accueille plusieurs concerts. Le festival "Classi Crémat" a également lieu du 24 au 28 juillet 2022. Des concerts divers et variés, avec différents styles dont de l'électro house. Situé sur les hauteurs de Nice, c'est également un domaine offrant une vue dégagée sur la Baie des Anges. France Bleu Azur reçoit Agnès Mengel, responsable évènementiel du Château de Crémat, et Pierre Schwartz, programmateur des festivals.

La programmation estivale

Le Château de Crémat à Nice accueille plusieurs évènements cet été sur place.

Concerts :

Mercredi 6 juillet : The Avener, 19h

19h Mercredi 13 juillet : Les plus belles voix de The Voice, 19h

19h Mercredi 20 juillet : Alain Llorca "Mes années Gold", 19h

Festival Classic Crémat du 24 au 28 juillet 2022 :

Dimanche 24 juillet : Tristan Pfaff , 20h30

20h30 Lundi 25 juillet : Tristan Pfaff / Olena Kharachko, 20h30

20h30 Mardi 26 juillet : Les solistes de Monte Carlo, 20h30

20h30 Mercredi 27 juillet : Les solistes de Monte Carlo, 20h30

20h30 Jeudi 28 juillet : Les solistes de Monte Carlo, 20h30

L'été au Château de Crémat en 2 minutes avec Agnès Mengel et Pierre Schwartz