L'été du canal : depuis 10 ans, le festival qui fait le lien entre Paris et le 93

Il n'y a pas que Paris Plages qui débute ce week-end! "L'été du canal" fête son 10ème anniversaire. A partir de ce samedi, chaque week-end, Seine-Saint-Denis Tourisme propose des croisières et des navettes le long du Canal de l'Ourcq ainsi que des animations et des concerts sur ses berges.

"Il se passe plein de choses en Seine-Saint-Denis" s'enthousiasme Clothilde Lassègue, chargée de communication de Seine-Saint-Denis Tourisme qui organise cette année encore "L'été du canal", un festival qui fête ses 10 ans, le long du canal de l'Ourcq. "Le canal de l'Ourcq fait le lien entre Paris et la Seine-Saint-Denis, qui s'anime de plus en plus" justifie-t-elle.

Au programme : des croisières musicales ou culinaires, au départ du bassin de la Villette à Paris, et souvent jusqu'à Bobigny, mais aussi des concerts et des animations tout au long du canal : Pantin Plage, Noisy/Bondy Plage, Aulnay Plage et surtout le Port de loisirs du parc de la Bergère à Bobigny. L'été du canal veut proposer aux habitants de Seine-Saint-Denis, mais aussi aux Parisiens et aux touristes "des activités insolites, originales, pas chères, gratuites aussi", détaille Clothilde Lassègue.

1 euro le trajet en navette fluviale chaque samedi

Le prix des croisières varie de 6 à presque 30 euros mais les navetets disponibles tous les week-end, coûtent 1 euro le samedi et 2 euros le dimanche au départ de Paris pour effectuer ensuite plusieurs arrêts en Seine-Saint-Denis.

"Les touristes ont besoin de trouver de nouvelles activités, de sortir du Paris classique et nous, on essaie de développer ce tourisme-là, insolite!" ajoute-t-elle. Un pari réussi jusqu'ici : on estime à 250 000 le nombre de personnes qui ont passé une partie de leur été sur le canal l'an passé.

PROGRAMME COMPLET : www.tourisme93.com