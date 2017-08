L'été en Alpages : se déconnecter à la montagne

Sans eau courante, sans électricité ni internet, avec pour seule distraction la montagne et ses paysages. Ces vacanciers de Haute-Savoie ont choisi de monter en alpages pour se déconnecter du quotidien.

Laissez votre voiture en bas à Plaine-Joux... Pour monter aux Ayères, il vous faudra un gros 4x4 ou une bonne paire de chaussure ! Ces chalets d'Alpages sont coupés du monde, à 1600m d'altitude. L'idéal pour décrocher de ses mails, du téléphone ou d'internet.

Car ici, les chalets ne sont pas reliés au réseau électrique. La nuit, la plupart s'éclairent encore à la lampe à gaz. "Il y a quelques chalets qui sont bien équipés avec les panneaux solaires, les prises électriques etc. Mais chez moi on va chercher l'eau au bassin, je la fais chauffer et on se lave au baquet, comme les anciens !", raconte Dominique. Cette haute-savoyarde vient aux Ayères depuis qu'elle est petite.

Pas de TV, mais une vue imprenable

Benoît, lui vient de région parisienne. Il vient pour le calme et l'éloignement, et pour faire décrocher ses enfants des écrans. "Même les ados ne s'ennuient pas. Ils ont leur portable, mais comme ils sont toujours en mouvement entre les randos, les jeux en famille, ils s'en passent assez facilement au final." Pas de télé ni de radio. Benoit n'a même pas entendu parler des attentats en Espagne.

Et puis il y a aussi les anciens comme Michel. Il a quitté Lyon pour venir vivre à la montagne. L'été, ce septuagénaire monte tous les jours dans son chalet d'alpage pour ramasser des champignons et surtout profiter de la vu imprenable sur le Mont Blanc, juste en face : "ici c'est le paradis. Y-a qu'a regarder ! Et avec la lunette, on peut même voir les alpinistes sur le dôme du Goûter."