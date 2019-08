Un été chargé sur le site d’Ambrussum

Tout l'été des ateliers pour les enfants et les plus grands sont proposés au musée d'Ambrussum sur la commune de Villetelle dans l'Hérault à la limite du Gard. Des fouilles archéologiques ont également repris sur le site.

Villetelle, France

Le musée d'Ambrussum à la limite du Gard et de l'Hérault à Villetelle , sur la Via Domitia, voie romaine reliant l'Italie à l’Espagne en traversant la Gaule, est très actif pendant la saison estivale. Un musée qui accueille chaque année plus de 30 000 visiteurs.

Des ateliers autour de la romanité

Ce site archéologique se trouve à quelques mètres de l'air d'autoroute du même nom sur l'A9. Une ancienne ville gallo-romaine avec un musée sur l'histoire de ce site. Un halte parfaite si vous êtes sur la route. Tout au long de l'été des ateliers pour les familles sont proposées au musée. Le mardi (de 15h à 17h) un atelier pour découvrir le métier de l’archéologue, le jeudi (10h30 à 12h30) une initiation à la fresque antique et le mercredi et vendredi (de 15h à 17h) une initiation à la poterie. Elisa 9 ans, est en vacances chez sa grand mère, elle est ravie de participer à l'atelier fresque romaine "Je suis entrain de lisser la pâte pour ensuite peindre, j'aime beaucoup car c'est différent des ateliers décoratifs d'aujourd'hui" explique t-elle très concentrée.

Des ateliers pour les petits et les plus grands Copier

La reprise des fouilles archéologiques

Comme chaque été, depuis quatre ans, des campagnes de fouilles se déroulent au mois d’août. Elles ont déjà permis de découvrir un forum bâti vraisemblablement être 20 et 10 avant notre ère. Ce lieu était le poumon économique de cette ville gallo-romaine. Cette année, une équipe composée d'une quinzaine de bénévoles se concentre sur la galerie orientale et sur une nouvelle pièce qui vient d'être découverte. Des fouilles qui doivent durer au moins jusqu'en 2021. Des visites guidées du chantier de fouille sont possibles tous mercredis du mois d’août, 10h30-12h.

Les fouilles dure tout lemois d'août Copier

Des ateliers ont lieu tout l'été au musée d'Ambrussum © Radio France - Mélodie Viallet

Maxime Scrinzi archéologue responsable des fouilles à Ambrussum © Radio France - Mélodie Viallet