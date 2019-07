Quartiers d'été s'installe au pied des immeubles de Guéret

Guéret, France

Aux fléchettes, Sofiane et Can ne mettent pas encore dans le mille mais ils ont tout l'été pour apprendre. Sur le gazon en bas de leur immeuble, ils s'en donnent à cœur joie, après avoir testé les palets et le foot. Ils s'amusent dans le cadre des "Quartiers d'été", qui s'installent cette année tous les lundis jusqu'au 5 août au pied des immeubles de la ville des quartiers de Pomeyroux, Pierrebourg, Sylvain Blanchet, et Brésard.

Pour leur retour, les "Quartiers d'été" débutent dès 11h et invitent tout les intéressés à un repas partagé : "C'est une demande des parents, explique Delphine Guerrier Romano Da Cruz. Beaucoup sont heureux de cuisiner les recettes de leur pays et de les faire connaître." Sont ensuite organisés des jeux de société, des ateliers (maquillage, tatoo, sciences, éveil à l'environnement) et des jeux classiques : palets, fléchettes, marelle.

Jeux de fléchettes entre les enfants du quartier de Pomeyroux, à Guéret © Radio France - Céline Autin

"L'idée c'est d'inviter les familles, autant les parents que leurs enfants, à sortir de chez eux et échanger dans un cadre détendu", sourit Delphine Guerrier Romano Da Cruz. Les parents peuvent se prélasser dans des transatlantiques tandis que leurs enfants jouent à côté.

Pour ceux qui ne peuvent pas partir en vacances, les Quartiers d'été brisent la monotonie de la maison. L'occasion de se faire de nouveaux copains, comme Kilian, surveillé par sa grand-mère Marietta : "Pourtant, il ne voulait pas lâcher sa playstation. Là il est très content de lui, au milieu des autres." Tout ce qui fait bouger son quartier, Marietta est pour : "On a l'impression de ne plus être seul ! Ça fait beaucoup de bien."

Les Quartiers d'été ont lieu tous les lundis jusqu'au 5 août. Des associations et des acteurs locaux, comme le musée de Guéret, vont proposer des animations.