L'étoffe de Noël de Mulhouse dévoilée : c'est l'envol bleu, un jardin hivernal aux couleurs givrées

Un air de vin chaud et de féeries en septembre : la traditionnelle étoffe de Noël de Mulhouse a été dévoilée ce vendredi. Elle s'appelle l'envol bleu et a été crée par Marie-Claire Erny, c'est elle qui a été retenue parmi 6 autres projets.

Un jardin hivernal aux couleurs givrées

Une étoffe qui représente un jardin hivernal aux couleurs givrées. C'est une grande frise végétale, associée à un fond en semis de petites feuilles . Il y a aussi des oiseaux blancs. Il a fallu 400 heures de travail.

Un jardin aux couleurs givrées © Radio France - Guillaume Chhum

L'ensemble a été dessiné à la main et au crayon, pour en faire quelque chose de plus vivant. "Il y a de la végétation givrée comme des flocons et de la neige avec deux sortes de bleu. J'ai aussi mis des baies de sorbier et des fleurs d'hellébore. Une végétation hivernale qui apporte de la couleur," explique Marie-Claire Erny, la créatrice de cette étoffe.

Etoffe imprimée sur 13 kilomètres

Cette étoffe sera imprimée sur 13 kilomètres de longueur. Elle ornera les vitrines des commerces de Mulhouse.

"Ce tissus servira aussi à décorer la ville : la place de la Réunion, le marché de Noël, l'hôtel de ville mais aussi de nombreuses rues," précise Philippe Trimaille, l'adjoint au maire en charge du commerce et de l'artisanat. Les particuliers pourront aussi se procurer cette étoffe de noël, pour égayer les tables des fêtes.

Le marché de Noël de Mulhouse aura lieu du 24 novembre au 27 décembre.