L'Étoile accoste à Bordeaux : le public pourra visiter le voilier emblématique de la Marine Nationale

Le voilier ambassadeur de la Marine Nationale fait escale mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15 juillet sur les quais de la Garonne à Bordeaux. Il accueillera le public mercredi et jeudi.

Vous voulez en savoir plus sur les marins et sur la Seconde Guerre Mondiale ? Le voilier Étoile accoste ce mardi 13 juillet sur les quais de Garonne à Bordeaux. Une escale de trois jours pour découvrir l’histoire d’un des derniers voiliers à avoir servi au cours de la Seconde Guerre Mondiale.

Ce voilier-école qui participe à la formation des marins. Pendant deux jours, l’équipage "offrira une complète immersion au sein de cette goélette remplie d’histoire. Des instants privilégiés pour aller à la rencontre des marins, partager la culture maritime, découvrir le sens des valeurs et des responsabilités" explique la Marine Nationale dans un communiqué.

Basée à Brest, la goélette est composée de dix officiers mariniers, cinq quartiers-maîtres et matelots, sous le commandement de l’enseigne de vaisseau Yann Marin. Construite en 1932, aux Chantiers navals de Normandie à Fécamp, la goélette représente l’un des derniers bâtiments de la Marine nationale à avoir servi dans les Forces navales françaises libres en 39-45.

Ouverture au public

La goélette sera ouverte au public mercredi 14 juillet de 11h à 12h et de 14h à 18h et jeudi 15 juillet de 10h à 12h et de 14h à 17h.