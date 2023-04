L'Euro Lip-Sync, un Eurovision du playback à Clermont-Ferrand

Ils promettent un grand spectacle. La troupe Lip-Sync Challenge organise à Clermont-Ferrand un Eurovision du playback, l'Euro Lip-Sync, ce samedi 1er avril. La synchronisation labiale, en français, consiste à faire semblant d'interpréter des chansons. "C'est un jeu d'interprétation, de mémorisation des paroles et des chorégraphies", explique Anouchka, membre du collectif

ⓘ Publicité

Le genre est très courant dans le milieu des spectacles drag queens et popularisé par les émissions RuPaul's Drag Race à l'international et Drag Race France à la télévision française. Côté playlist, beaucoup de tubes mais aussi des pas de côté selon Saï, "on n'est pas forcément là pour faire comme les grandes stars de la pop, on peut aussi proposer des choses plus symboliques et faites en finesse."

Un grand show musical

Ce samedi trois équipes venues d'Angleterre, de Norvège et de Slovaquie vont s'affronter après avoir été sélectionnées lors d'un concours en ligne. "Ça a été un gros travail de recherche sur les réseaux sociaux pour trouver les équipes", explique Kitty, une des organisatrices.

La troupe clermontoise Lip-Sync Challenge lors d'une répétition le 30 mars 2023 avant un concours européen de sa discipline à la Comédie de Clermont-Ferrand, l'Euro Lip-Sync. © Radio France - Evan Lebastard

Dans le jury pour désigner les grands gagnants de la compétition, Soa de Muse, finaliste de la compétition Drag Race France, l'humoriste Elodie Arnould ou encore la secrétaire générale de la Comédie de Clermont-Ferrand Camille Maistre.