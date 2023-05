L'Eurovision 2023 en direct depuis Liverpool samedi 13 mai

Lle 12 janvier dernier, la jeune chanteuse québécoise est officiellement choisie pour représenter la France à l'Eurovision qui se tiendra cette année à Liverpool. Après le succès de son titre "Tu t'en iras", en 2021, c'est avec son titre "Évidemment", qui comptabilise déjà des millions de vues sur YouTube, que La Zarra représentera la France.

« Je suis très honorée de représenter la France à l’Eurovision, le concours de chansons le plus iconique au monde. Quelle fierté pour moi d'avoir la chance d’interpréter ma chanson devant plusieurs millions de téléspectateurs à travers le monde. » La Zarra

La Zarra - Évidemment | France 🇫🇷 | Official Music Video | Eurovision 2023

La Zarra est comme sortie tout droit d'un classique Hollywoodien. Sa liberté éclatante et son style à la fois classe, glamour et décalé nous rappellent Audrey Hepburn ou encore Marilyn Monroe. Sa voix, son énergie, et sa fragilité font de La Zarra (nom de scène choisi en référence à "La Môme", surnom d'Edith Piaf) l'Édith Piaf du 21ème siècle.

De grandes inspirations, mais aussi une grande exigence : " Il ne doit y avoir aucune erreur sur la scène de Liverpool".

Symbole de force et d’élégance, aujourd’hui, c’est pour la France que son cœur bat et qu'une histoire d’amour sublime et imprévue est entrain de se créer.

Suite à la victoire de Kalush Orchestra, candidats de l’Ukraine en 2022, cette 67e édition se déroulera à Liverpool, à l'Arena, devant plus de 11 000 spectateurs et sera commentée sur France 2 par Laurence Boccolini et Stéphane Bern.

