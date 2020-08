L'explorateur rouennais Matthieu Tordeur se lance un nouveau défi

Matthieu Tordeur se lance un nouveau défi : traverser le Groenland en ralliant la ville de Kangerlussuaq (sur la côte sud-ouest), à la ville de Qanaaq, sur côte au nord-ouest du pays.

Une aventure imprévue

Matthieu Tordeur a prévu d'effectuer cette traversée au sein d'une équipe de 4 personnes. "C'était une expédition qui devait démarrer pendant le confinement, mais elle a été annulée. Puis le Groenland a rouvert ses frontières, et c'était la bonne occasion !" explique-t-il.

"Au départ, je n'avais pas prévu de faire ce voyage. Mais l'explorateur américain qui devait compléter l'équipe est resté bloqué aux Etats-Unis, et je le remplace un peu au pied levé" confie Matthieu Tordeur. Qu'à cela ne tienne, le jeune aventurier français de 28 ans est prêt à relever tous les défis.

L'expédition se fera en ski-kite © Radio France - NM

Une traversée en totale autonomie.

Ils doivent en premier lieu grimper la calotte polaire (de la glace et de la neige). "Ça représente 50 à 60 kilomètres de marche en crampon" explique l'aventurier. "Une fois sur cette calotte, on sort les voiles pour rejoindre Qanaaq". Puis, la petite équipe se laissera porter par le vent.

L'équipe compte effectuer l'expédition en totale autonomie. "On transportera dans des traîneaux notre nourriture, on aura des tentes et deux réchauds pour faire fondre la glace. Au Groenland, les vents vont souvent du sud au nord, alors pour nous, forcément, ça sera plus facile". En marche simple, il est difficile de parcourir plus de 30 kilomètres par jour, mais en ski-kite, "si les vents sont bons, on peut parcourir plusieurs centaines de kilomètres par jour !"

Matthieu Tordeur est fin prêt pour cette nouvelle aventure, et l'arrivée est prévue aux alentours du 15 septembre !