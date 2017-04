L'expo "Bistrot ! De Baudelaire à Picasso" à visiter à la cité du vin de Bordeaux

Jusqu'au 21 juin, la Cité du vin propose l'expo "Bistrot ! De Baudelaire à Picasso" avec plus de 100 œuvres mêlant peinture, photographie, cinéma et littérature.

C'est la première grande exposition temporaire pour la Cité du Vin qui met en lumière le bistrot de la fin du XVIII ème siècle à nos jours avec plus de 100 œuvres proposées au public. A travers des peintures, des photographies, des films et de la littérature, cette exposition montre le rôle essentiel des cafés et des bistrots, ces lieux de convivialité et de rencontres.

4 thèmes pour cette exposition : "atmosphère, atmosphère", "l'ivresse à deux sous", "magnétismes" et "une bohème de rêve" avec une scénographie reprenant l'identité graphique des carreaux de faïence typiques de ces bistrots.

Pablo Picasso - Bouteille de vin et dé

Une huile gouache et crayon, oeuvre datant de 1914, représentant une bouteille de vin et un dé. Triple symbolique pour la présence du dé dans les bistrots avec une référence au jeu, une représentation du cubisme avec les objets en 3D ce qui est la cas pour ce dé et ses différentes facettes enfin la notion de hasard avec les rencontres fortuites que l'on peut faire dans un bistrot. C'est justement dans un café que Picasso a rencontré Apollinaire et Max Jacob avec qui il va créer le cubisme.

Otto Dix - portrait de la journaliste Sylvia Von Harden

Huile et tempéra sur bois réalisée en 1926 où Otto DIx y représente la garçonne affranchie qui s'affirme au café. Une vision émancipée de la femme représentant la journaliste Sylvia Von Harden avec une coupe à la garçonne et une jupe courte, fumant avec son monocle, c'est l'image de l'intellectuelle au café.