L'expo de l'artiste britannique David Hockney a accueilli plus de 50.000 visiteurs à la Tapisserie de Bayeux

Plus de 50 000 visiteurs ! L'exposition temporaire du célèbre artiste britannique David Hockney nommée "A Year In Normandy" a enregistré un nouveau record ! En place à la Tapisserie de Bayeux depuis le 22 septembre 2022, il ne vous reste plus qu'aujourd'hui (dimanche) pour venir découvrir une fresque de 45 mètres réalisée à partir d’une tablette graphique et qui décrit les quatre saisons de la campagne normande.

ⓘ Publicité

Mais pas n'importe quelle campagne normande, celle que voit tous les jours David Hockney depuis sa maison de Beuvron-en-Auge, au sud de Dozulé, dans le Pays d'Auge, depuis 2019.

"On reconnaît bien le Pays d'Auge" glisse un visiteur. © Radio France - Louis Fontaine

"C'est apaisant, c'est zen, ça me touche !"

Monique a fait 3 h de route depuis les Côtes-d'Armor pour plonger dans cet univers : "c'est vrai qu'il a la chance de vivre dans un très bel endroit. Il nous l'offre avec un travail pictural, c'est très reposant. C'est zen en fait, et je trouve que ça apaise". Une occasion pour les locaux de revenir à la Tapisserie de Bayeux. Habitant de Port en Bessin, Daniel et Patricia voulaient redécouvrir leur Normandie : "on reconnait le Pays d'Auge, les arbres en fleurs, les pommiers en fleurs et surtout les couleurs. J'aime beaucoup les verts et les couleurs des fleurs de pommiers".

La fresque a été réalisée grâce à une tablette graphique, une œuvre originale qui est dans son temps. C'est l'une des clés du succès, selon Aline Levavasseur, responsable de l'accueil des publics : "David Hockney, c'est quelqu'un qui a essayé tous les matériaux. C'est quelqu'un qui a essayé la photographie et qui, quand même, à plus de 80 ans, se met à dessiner sur iPad. Je trouve ça formidable".

Un nouvel élan pour la Tapisserie de Bayeux

L'exposition a redonné un véritable élan à ce lieu culturel bayeusain emblématique : "On est aussi ravis d'avoir retrouvé nos Normands, nos locaux puisque la tapisserie, je le rappelle, accueille 70 % de visiteurs étrangers, alors que cette exposition a vraiment intéressé les gens tout aux alentours, on dira le Grand Ouest, toute la région parisienne et les Américains, parce qu'il faut savoir que David Hockney a vécu une grande partie de sa vie à Los Angeles, Disons que ça permet de redémarrer de se diversifier aussi un peu, de se redonner aussi un coup de jeune avec ce genre d'œuvres et l'accueil de tels artistes" relate Aline Levavasseur.

Juste à côté, un film de douze minutes est projeté dans une petite salle de cinéma pour comprendre les choix de l'artiste, mais aussi pour voir tout l'amour que David Hockney porte à la Normandie. Vous avez jusqu'à dimanche soir pour profiter de cette exposition temporaire, la Tapisserie de Bayeux est ouverte de 9h à 18 h 30.