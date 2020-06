L'expo "Le temps des vinyles" ouvre ses portes à l'atelier-musée de l'imprimerie à Malesherbes dans le Loiret

L’atelier-musée de l’imprimerie, situé à Malesherbes, aux portes des régions Centre-Val de Loire et Île-de-France, ouvre ce 21 juin sa première grande exposition temporaire : Le Temps des Vinyles. Une exposition liant arts graphiques, arts plastiques… et musique.

C'est une formidable expo qui s’ouvre ce dimanche 21 juin à l’Atelier Musée de l’Imprimerie à Malesherbes dans le Loiret. Une expo intitulée : Le Temps des Vinyles. A travers la musique, l’exposition décrypte la culture graphique, artistique et visuelle des années 60/70.

La cravate de Gilbert Bécaud

L'exposition réunit la collection impressionnante de pièces uniques de l’animateur radio et télé Fabien Lecoeuvre mais aussi du musée de la musique de Montluçon dans l’Allier. On y retrouve la cravate de Gilbert Bécaud, le dernier costume de scène de Claude François, des mange-disques, des juke-boxes, des scopitones (ancêtres des clips vidéo) mais aussi et surtout pas moins de 280 pochettes de vinyles. Des pochettes signées par les plus grands artistes, Picasso, Warhol, Basquiat mais aussi par de grands photographes comme Tony Franck.

Costumes de scènes, juke-box, affiches, vinyles des années 60/70 sont exposés au musée-atelier de l'imprimerie - @musée-atelier de l'imprimerie

Le temps des Yéyé

"Le temps des vinyles", c’est le temps des Sheila, Claude François, Mike Brant. C’est le temps aussi de Salut les copains, la célèbre émission sur Europe 1 créée en 1959 et présentée par Frank Ténot et Daniel Filipacchi, 8 millions d’auditeurs, et qui sera suivie du magazine papier avec les posters des idoles. L'exposition est le reflet de toute une époque, de toute une génération, celle des baby-boomers. Une culture jeune qui "a fait très peur" relate Jean-Marc Providence, le directeur de l’AMI à Malesherbes. Des articles de presse parlent à l'époque _"de blousons noirs"_. C'est la génération qui s'émancipe loin des parents et qui accède aussi à la consommation. L'exposition "Le Temps des vinyles" à l’Atelier Musée de l’Imprimerie de Malesherbes se tient jusqu'au 21 mars 2021.