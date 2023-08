L'expo Lego à Toulouse devrait être prolongée jusqu'à la fin de l'année

C'est encore un carton pour l'espace EDF-Bazacle, en bord de Garonne. Un choix artistique validé par son succès populaire. Depuis le 28 juin, le public se presse pour voir ces dizaines de sculptures XXL faites en Lego et évoquant des œuvres d'arts bien connues. L'exposition "The Art of the Brick : Exposition d’art en LEGO®" devait s'arrêter fin septembre, elle sera prolongée jusqu'à la fin de l'année. Le commissaire l'a officialisé ce 28 août sur France Bleu Occitanie.

La "master-piece" de m'expo, le dinosaure en Lego, six mètres de haut. © Radio France - Sébastien Brethenou

Jusqu'aux vacances de Noël

Sur France Bleu Occitanie ce lundi 28 août, Fabio Di Gioia directeur de l'exposition précise aux côtés de Franck Darthou directeur EDF Hydro Sud-Ouest que l'exposition devrait être prolongée jusqu'aux vacances de Noël, qui terminent le 6 janvier 2023. Il est conseillé de réserver en ligne ; comptez 10 euros la place enfant, 14 euros la place adulte.

L'année dernier, l'exposition immersive Van Gogh aux tarifs pourtant élevés (18 euros la place adulte avec le casque de réalité virtuelle), a attiré plus de 150.000 visiteurs en six mois. Elle avait perduré même jusqu'à fin janvier 2023.