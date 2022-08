L'exposition Van Gogh prolongée jusqu'en janvier 2023 à Toulouse

Environ 50.000 visiteurs ont visité l'exposition Van Gogh, à l'espace EDF Bazacle de Toulouse en moins de 40 jours, l'équivalent de plus de 1.000 visiteurs par jour. C'est ce qu'assure à France Bleu Occitanie les organisateurs.

Au vu de ce succès, cette "expérience immersive", qui devait se terminer en septembre, est prolongée jusqu'en janvier 2023. L'exposition propose de découvrir des tableaux du maître hollandais du XIXe siècle à 360 degrés et aussi à travers un casque de réalité virtuelle (mais il faut payer trois euros en plus du billet d'entrée, qui est à 15 euros pour les adultes).

à lire aussi Ouverture de l'exposition immersive Van Gogh à Toulouse, 800 visiteurs le premier jour

La visite permet aussi de découvrir le Bazacle, qui est un lieu insolite : une centrale hydroélectrique, propriété d’EDF Hydro Sud-Ouest, mais aussi un espace pédagogique sur l'industrie hydroélectrique, le patrimoine, la culture locale et la biodiversité de la Garonne, sans oublier son emplacement face au dôme de la Chapelle Saint-Joseph de la Grave qui offre une belle vue sur le fleuve. Ainsi, on commence sous le niveau de la surface de la Garonne, et après avoir lu des panneaux explicatifs sur Van Gogh, on peut admirer la passe à poissons et voir à travers son hublot, peut-être, des poissons migrateurs !

La vue depuis l'espace Bazacle où se tient l'expo Van Gogh, à Toulouse © Radio France - Clémence Fulleda

Cette exposition a déjà tourné à Berlin, Boston ou New York et a conquis six millions de visiteurs depuis 2017.