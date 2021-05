L'exposition Chagall prolongée au centre Pompidou Metz jusqu'au 30 août

Bonne nouvelle pour les amateurs d'art : l'exposition consacrée au peintre Marc Chagall au centre Pompidou Metz est prolongée jusqu'au 30 août. L'expo baptisée "Chagall le passeur de lumière" consacrée au travail du vitrail chez le grand peintre russe devrait être visible à la réouverture des musées en France, à partir du 19 mai. Sous réserve d'une confirmation de la préfecture, et d'une baisse de l'épidémie de Covid en Moselle.

Un accord avec le musée Chagall à Nice qui devait accueillir ensuite l'exposition

Car depuis novembre dernier, le gouvernement a repoussé trois fois la réouverture des musées. L'exposition Chagall à Metz, programmée initialement du 21 novembre au 15 mars, a bien été prolongée une première fois, jusqu'au 26 avril, mais les délais de réouverture des musées ont eux aussi été rallongés. Problème : impossible de garder les 250 oeuvres du peintre plus longtemps. Elles devaient ensuite être exposées au musée Chagall à Nice.

Finalement, les deux établissements ont trouvé un accord. Metz peut prolonger son exposition jusqu'au 30 août, et Nice a bousculé sa programmation, en repoussant l'expo Chagall à cet automne. "Dans ces moments difficiles, il y a une solidarité remarquable entre les institutions culturelles pour favoriser les reports d'expositions et de prêts des oeuvres. Il m'a semblé important de pouvoir montrer ce projet majeur sur l'art des vitraux de Chagall, au public messin et de l'est de la France" , explique Anne Dopffer, la directrice du musée national Marc Chagall de Nice.

Une seule oeuvre secondaire retirée pour des questions de conservation

Le centre Pompidou Metz a réussi aussi à prolonger le prêt des vitraux du Saillant, ces très beaux vitraux de Chagall créés dans une chapelle privée en Corrèze. Leurs propriétaires ont accepté. Tout comme des musées internationaux qui prêtaient eux aussi des vitraux, tableaux ou croquis de Chagall. Un seul tableau a été retiré de l'exposition, une oeuvre secondaire précise le Pompidou Metz, pour des questions de conservation. Le musée n'attend plus que le feu vert de la Préfecture pour accueillir les visiteurs dès le 19 mai.