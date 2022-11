L'exposition consacrée à Niki de Saint Phalle cartonne à Toulouse

Cette exposition au musée des Abattoirs se concentre sur deux décennies de la vie de Niki de Saint-Phalle. Les années 1980 et 1990 mises en lumière à travers des dizaines d'œuvres.

1.000 à 1.500 visiteurs par jour

Depuis le début de l'exposition (le 7 octobre), la foule se masse au musée des Abattoirs. Entre 1.000 et 1.500 visiteurs viennent tous les jours découvrir l'œuvre de Niki de Saint Phalle : "C'est super de voir que, pour une fois, une exposition d'art contemporain réunit autant de monde et un public si varié. C'est l'avantage de Niki : ça intéresse absolument tout le monde. Déjà parce que c'est un art très coloré, très joyeux au premier abord. Même une personne qui vient juste flâner sans forcément chercher plus d'informations sur l'artiste va quand même apprécier l'exposition. Niki de Saint Phalle a fait en sorte toute sa vie que l'art puisse être accessible à tout type de public. Peu importe l'âge, peu importe le parcours de vie. On est sur une exposition très accessible, elle est d'ailleurs remplie d'enfants tous les jours", explique Audrey Palacin, assistante de conservation au musée des abattoirs.

Comme les animaux, le crâne humain revient souvent chez Niki de Saint Phalle. © Radio France - Julien Balidas

Découvrir ou redécouvrir les multiples facettes de l'artiste

L'exposition de Niki de Saint Phalle nous plonge dans l'univers inclassable de l'artiste. Les "nanas" sont là mais aussi son projet de toute une vie : le jardin des Tarots créé en Toscane avec 22 œuvres monumentales. Beaucoup de mobilier (vases, fauteuils, lampes), prêté par la famille ou des collectionneurs privés, permet de découvrir à quoi ressemblait le quotidien de l'artiste. L'occasion aussi de découvrir les grands combats de sa vie. Notamment le racisme et la lutte contre le Sida. "Ces œuvres colorées, ça attire l'œil. Cela donne envie de faire ça avec ses enfants", explique Lisa venue en famille. Timothée, 10 ans, nous fait le bilan de sa visite : "J'ai apprécié le côté divertissant et diversifié mais des fois il y a des statues bizarres ! Et d'autres où c'est un vrai coup de foudre."