Après l'Italie, l'exposition itinérante Lascaux III part à Bristol en Angleterre

Après l'Italie, Lascaux III continue son voyage autour du monde. Cette année, l'exposition itinérante fera escale à Bristol, dans l'ouest de l'Angleterre. Les Anglais pourront la découvrir d'avril à septembre, au Bristol city museum and art gallery.

Huit casques de réalité virtuelle

Lascaux III sera inaugurée le 1er avril prochain, et comme depuis deux ans, la visite de la grotte fermée au public depuis 1963, se fera en réalité virtuelle. Il y aura huit casques de VR, contre douze à Trento. Une version un peu réduite car la surface disponible au Bristol city museum and art gallery est un peu plus petite qu'au musée de Trento. La galerie de 250 mètres carrés sera agrandie, pour 350 mètres carrés d'exposition environ.

Olivier Retout, le chef de projet, promet que l'expérience sera la même puisque les visiteurs pourront découvrir la grotte, complètement reconstituée en trois dimensions, depuis sa découverte jusqu'aux interprétations.

A Trento, l'exposition qui devait s'interrompre début janvier avait été prolongée d'un mois et demi. Environ 30.000 visiteurs ont pu la découvrir, selon Olivier Retout.